Unión festejó a lo grande la salvación histórica del descenso

Tras vencer por 1 a 0 a Tigre, Unión logró salvarse del descenso y los hinchas de Tatengue invadieron el campo de juego de estadio 15 de Abril para festejar junto a los jugadores, hasta utilizaron una manguera.

El conjunto santafesino con muchos juveniles en el plantel se hizo fuerte de local y el gol de Kevin Zenón, le adjudicó la permanencia en primer a división. Sumando a que su rival, Colón, deberá jugar un desempate con Gimnasia por el segundo descenso. Doble festejo.

El entrenador de Unión, Cristian “Kily” González se emocionó conseguir la permanencia del conjunto santafecino y reveló que jugaron una final del mundo: “Estoy feliz, no solo por quedarnos en primero, sino feliz por lo que hicieron los jugadores, todo el esfuerzo. No podíamos descender de local, no le podíamos fallar a la gente. Era la final del mundo para nosotros”

Además, el DT del Tantegue agradeció por el cariño en este campeonato: “Fue mucho esfuerzo, le agradezco a la gente de Unión, por el cariño y el respeto que me dieron siempre y a la familia de los jugadores que nos respaldaron. Gracias a Dios se logró el objetivo de no descender. Unión es de primera”.

Como si fuera poco, el plantel de Unión invadió la conferencia de prensa y bañaron al entrenador, que se unió a los festejos mientras entonaban: “No se va, el Kily no se va, el Kily no se va”.