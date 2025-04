Unión derrotó por 1 a 0 a Cruzeiro de Brasil en el partido que disputaron esta noche, en el estadio1 5 de Abril, por la primera fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana 2025.

El único gol del partido llegó en el cuarto y último minuto de descuento, de la mano del delantero Diego Armando Díaz.

Con el triunfo, Unión encabeza el Grupo E con tres unidades, a la espera del partido que enfrentará al Mushuc Runa de Ecuador y Palestino de Chile, a disputarse el próximo jueves.

El primer acercamiento llegó a los 15 minutos y fue para el local. El delantero Marcelo Estigarribia aprovechó una pésima salida desde el fondo de Cruzeiro y quedó mano a mano ante el arquero Cassio, a quien intentó gambetear con un caño que no prosperó y desperdició una jugada clara de gol.

Cinco minutos después, la visita asomó por primera vez. El delantero Gabriel Barbosa metió un centro desde el costado derecho del área que fue rematado de volea por el delantero Lautaro Diaz, con un remate centralizado que fue contenido por el arquero Thiago Cardozo sin dar rebote.

A los 37 minutos de la primera parte, el equipo brasileño volvió a llegar con algo de peligro, con un remate desde el borde del área del volante argentino Lucas Romero, tras un despeje defectuoso del central Nicolás Paz, que se fue abriendo hasta irse despejado.

El local abría el marcador cuatro minutos después, mediante una gran jugada individual del delantero Jerónimo Domina, pero el tanto sería invalidado porque el juvenil estaba en posición adelantada cuando recibió la pelota.

Ya en el complemento, el primer ataque de riesgo fue del local. El volante Rafael Profini recibió por el medio, encaró hacia adelante con una gambeta y sacó un remate potente desde el borde del área, con un tiro que se fue cerca del primer palo del arquero Cassio.

La visita volvió a generar peligro a los 20 minutos, cuando, después de un córner, el volante Christian remató desde el borde del área, con un tiro cargado de efecto que se fue cerca del segundo palo de Cardozo.

Cinco minutos después, el arquero del equipo santafesino fue protagonista tras quedarse con un cabezazo bajo de Christian.

Sobre el final del partido, el equipo santafesino mostró su mejor versión. Tras un remate desviado de Estigarribia dentro del área chica y un cabezazo peinado del defensor Claudio Corvalán que rozó el segundo palo, el “Tatengue” encontró el gol del triunfo en el cuarto y último minuto añadido.

Fue después de un córner, que fue bajado de cabeza por el defensor Franco Pardo, en el segundo palo, para permitir la llegada de Diego Armando Díaz, que remató con potencia de volea y sentenció el triunfo de Unión sobre la hora.

Síntesis:

Estadio: 15 de Abril.

Arbitro: Andrés Matonte (Uruguay).

VAR: Leodan González (Uruguay).

Unión: Thiago Cardozo; Francisco Gerometta, Nicolás Paz, Franco Pardo, Claudio Corvalán, Mateo Del Blanco; Ezequiel Ham, Rafael Profini, Franco Fragapane. Marcelo Estigarribia, Jerónimo Domina. DT: Cristian González.

Cruzeiro: Cassio; Willian Oliveira, Fabricio Bruno, Mateo Gamarra, Lucas Villalba; Christian, Walace, Lucas Romero, Wanderson; Gabriel Barbosa, Lautaro Díaz. DT: Leonardo Jardim.

Gol en el segundo tiempo: 49. Diego Díaz (U).

Cambios en el segundo tiempo: 20m. Dudu por Leandro Díaz (C), Carlos Eduardo por Wanderson (C) y Kaio Jorge por Gabriel Barbosa (C); 25m. Lionel Verde por Franco Fragapane (U) y Lautaro Vargas por Francisco Gerometta (U), 29. Diego Díaz por Jerónimo Domina (U); 31m. Matheus Henrique por Christian (C); 36m. Lucas Gamba por Ezequiel Ham (U) y Mauro Pitton por Nicolás Paz (U), 43m. Lucas Silva por Lucas Romero (C).