Uno por uno: los 28 países que ya están clasificados para el Mundial 2026

El Mundial 2026 empieza a tomar forma. A poco de que terminen las Eliminatorias, ya son 28 las selecciones clasificadas para la cita que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, países anfitriones que no participaron del proceso clasificatorio.

El partido inaugural del Mundial 2026 se jugará el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca de Ciudad de México, con la selección local como protagonista. El sorteo de grupos está previsto para el 5 de diciembre de 2025 en el Kennedy Center de Washington D.C., donde se definirán las zonas y el calendario inicial del torneo.

Los clasificados hasta el momento

Europa

Inglaterra se convirtió en el primer europeo en sacar boleto, goleando a Letonia y sellando su clasificación con dos fechas de anticipación.

Asia

Del otro lado del mundo, ya tienen su lugar Japón, Irán, Uzbekistán, Australia, Jordania y Corea del Sur, además de Qatar, que se metió este martes tras cerrar su grupo con puntaje ideal.

Sudamérica

La Selección Argentina fue la primera en la región en asegurar su presencia, tras golear a Brasil en el Monumental en marzo. Luego se sumaron Brasil, Uruguay, Paraguay, Ecuador y Colombia, mientras que Bolivia jugará el repechaje.

África

El continente africano ya tiene definidos a sus representantes: Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Senegal, Costa de Marfil y Sudáfrica, que vuelve después de 16 años. La gran sorpresa: Cabo Verde, que debutará en un Mundial y será el país más pequeño en competir.

Oceanía

Nueva Zelanda y Australia aseguraron su pasaje directo, mientras que Nueva Caledonia disputará el repechaje intercontinental, que se jugará en marzo próximo en México, con sedes en Monterrey y Guadalajara.