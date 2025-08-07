Como cada año, la revista especializada France Football dio a conocer los nominados a los premios Ballon d’Or, que reconocen a lo mejor del fútbol.

El galardón principal, el Balón de Oro masculino, se complementa con otras categorías como el Trofeo Kopa (mejor jugador joven), el Trofeo Yashin (mejor arquero), el galardón Sócrates (compromiso social) y el premio al mejor club masculino del año.

La elección estará en manos de un jurado compuesto exclusivamente por periodistas deportivos de medios internacionales (100 masculinos y 50 femeninos). La gala de premiación se realizará el próximo lunes 22 de septiembre en París.

Uno por uno, los nominados en cada categoría:

Balón de Oro Masculino 2025

Jude Bellingham (Real Madrid)

Ousmane Dembélé (PSG)

Gianluigi Donnarumma (PSG)

Désiré Doué (PSG)

Denzel Dumfries (Inter de Milán)

Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)

Erling Haaland (Manchester City)

Viktor Gyökeres (Arsenal)

Achraf Hakimi (PSG)

Harry Kane (Bayern Múnich)

Khvicha Kvaratskhelia (PSG)

Robert Lewandowski (FC Barcelona)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Lautaro Martínez (Inter de Milán)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Scott McTominay (Nápoles)

Nuno Mendes (PSG)

João Neves (PSG)

Michael Olise (Bayern Múnich)

Cole Palmer (Chelsea)

Pedri (FC Barcelona)

Raphinha (FC Barcelona)

Declan Rice (Arsenal)

Fabian Ruiz (PSG)

Mohamed Salah (Liverpool)

Virgil Van Dijk (Liverpool)

Vinícius Jr (Real Madrid)

Vitinha (PSG)

Florian Wirtz (Liverpool)

Lamine Yamal (FC Barcelona)

Trofeo Kopa (Mejor jugador joven)

Pau Cubarsí (FC Barcelona)

Ayyoub Bouaddi (Lille)

Désiré Doué (PSG)

Estevao (Chelsea)

Dean Huijsen (Real Madrid)

Myles Lewis-Skelly (Arsenal)

Rodrigo Mora (FC Porto)

João Neves (PSG)

Lamine Yamal (FC Barcelona)

Kenan Yildiz (Juventus)

Trofeo Yashin (Mejor arquero del año)

Alisson Becker (Liverpool)

Yassine Bounou (Al Hilal)

Lucas Chevalier (Olympique de Lyon)

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Gianluigi Donnarumma (PSG)

Emiliano "Dibu" Martínez (Aston Villa)

Jan Oblak (Atlético de Madrid)

David Raya (Arsenal)

Matz Sels (Nottingham Forest)

Yann Sommer (Inter de Milán)

Mejor Club Masculino del Año

FC Barcelona (España)

Botafogo (Brasil)

Liverpool (Inglaterra)

Chelsea (Inglaterra)

PSG (Francia)

La gala

La ceremonia de entrega se realizará el lunes 22 de septiembre en París, donde se revelarán los ganadores de cada categoría. El evento será transmitido a nivel mundial y se espera la presencia de grandes figuras del fútbol internacional.