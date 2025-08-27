El tenis argentino vivió este miércoles una jornada negra en Flushing Meadows, con las eliminaciones de Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña en sus respectivos partidos. Ambos se despidieron del último Grand Slam del año, dejando a Francisco Cerúndolo como único representante masculino en carrera.

En el primer turno de la cancha 5, Tomás Etcheverry cayó ante Jiří Lehečka por 3-6, 6-0, 6-2 y 6-4. El tenista argentino comenzó bien el partido, con buen porcentaje de primeros saques y golpes sólidos desde el fondo de la cancha, pero todo cambió en el segundo parcial. El checo se mostró más suelto y Tomi no tuvo oportunidad de volver al partido, acumulando 14 errores no forzados más que su rival.

Tampoco fue la tarde de Francisco Comesaña. El argentino enfrentaba a Cameron Norrie, siempre peligroso en pista dura, que mantuvo un andar sólido durante todo el encuentro.

El "Tiburón" recién pudo quebrarle el saque al británico al término del segundo set. Norrie jugó un buen partido desde el fondo de la cancha, con un revés intratable. El marplatense se levantó en el tercer set, ganando 7-0 el tiebreak, y luego revirtió un 1-4 en el cuarto set, que llegó a tiebreak; pero finalmente Norrie se llevó la victoria.

De esta forma, Francisco Cerúndolo quedó como el único argentino en carrera en la rama masculina de singles.

El jugador de 27 años se enfrentará en segunda ronda al suizo Leandro Riedi (435.º del mundo), proveniente de la qualy. El encuentro será este jueves no antes de las 13:10, en la cancha 5, y contará con la televisación de ESPN 3 y Disney+.