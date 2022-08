US Open: Serena Williams prolonga su retiro y enfrenta a Anett Kontaveit

La estadounidense Serena Williams (605ª), debutó con triunfo en el US Open y su retiro de la actividad profesional se hace esperar.

Venció a la montenegrina Danka Kovinic (80ª) por 6-3 y 6-3 en 1h40m en la primera ronda del certamen, ante la presencia de varias personalidades destacadas que fueron a verla, por si era su ultimo partido: el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, Mike Tyson, entre otros, dijeron presente. Sin embargo la norteamericana evitó la despedida.

Serena tendrá este miércoles acción: jugará no antes de las 20 en la cancha central Arthur Ashe ante la estonia Anett Kontaveit (2), segunda favorita al título.

Aparte de los singles, disputará el cuadro de dobles junto a su hermana Venus gracias a una invitación. Se viene la dupla Williams - Williams que será uno de los grandes atractivos de la primera semana del certamen.

Serena había anunciado su retiro de la actividad profesional en el US Open y dejó en claro su posición como mujer no la favorecía para desarrollar una carrera y ser madre. "Si fuera hombre esto no me pasaría", expresó en su momento con mucho pesar y tristeza.

La norteamericana ganó Siete Abiertos de Australia (2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015 y 2017), tres Roland Garros (2002, 2013 y 2015), siete Wimbledon (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 y 2016) y seis US Open (1999, 2002, 2008, 2012, 2013 y 2014).

También ganó 75 títulos a lo largo de su carrera y 23 fueron de Grand Slam, quedando a uno del récord histórico que le pertenece a Margaret Court (24 consagraciones en majors).