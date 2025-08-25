El US Open, último Grand Slam de la temporada, comenzó este domingo en Nueva York con la presencia de varios tenistas argentinos en el cuadro principal.

En la jornada inaugural, Mariano Navone quedó eliminado en un encuentro que se extendió a cinco sets frente al local Marcos Giron. El argentino cayó por 6-0, 7-5, 4-6, 5-7 y 6-4.

Por otra parte, Tomás Etcheverry avanzó a la segunda ronda tras aplastar en menos de dos horas a Camilo Ugo Carabelli en el duelo de compatriotas por 6-3, 6-2 y 6-0. Su próximo rival será el checo Jiri Lekecka que venció al chileno Nicolás Jarry.

La actividad para los representantes nacionales continuará este lunes 25 de agosto con tres presentaciones que podrán disfrutarse por ESPN 2 y Disney +.

En el Court 7, desde las 12:00, Sebastián Báez enfrentará al sudafricano Lloyd Harris. A continuación, será el turno de Francisco Comesaña, que se medirá ante el estadounidense Alex Michelsen.

En paralelo, en el estadio Louis Armstrong, Federico Gómez hará su debut en un partido programado en segundo turno, no antes de las 13:30, frente al británico Jack Draper.