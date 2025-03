Valentín Gómez volvió a jugar en Vélez tras su tercera transferencia frustrada y no ocultó su molestia por la situación que le quitó ritmo tras el título de la Liga Profesional 2024.

"No me esperaba este recibimiento de la gente, me aplaudieron en cada pelota que toqué, me sorprendió y se los agradezco. No estaba al 100% para jugar pero le dije a Marcelo que estaba listo y que iba a intentar hasta donde podía", declaró sobre su regreso al José Amalfitani.

Sin embargo, tras el agradecimiento, fue duro con la comisión directiva encabezada por Fabián Berlanga: "Es verdad que estuve entrenando en una plaza, eso es culpa de la dirigencia de Vélez. Si bien el primer responsable es Foster Gillett, no les costaba nada mandarme un permiso para entrenar. Estuve 10 días llorando en una habitación. Tengo bronca, nosotros damos la cara, somos responsables, pero no entrenamos en las mejores condiciones, hay que remodelar el vestuario, hay que hacer muchas cosas para que sigamos siendo un gran club", disparó uno de los capitanes.