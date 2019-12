Valtteri Bottas dejó la puerta abierta a una posible salida de Mercedes cuando llegue la temporada 2021 y los cambios reglamentarios.

“Por supuesto, todos los pilotos estamos viendo qué oportunidades hay, pero si tuviera que decidir ahora cuál sería mi futuro en la Fórmula 1, sería obvio: me quedaría con este equipo. Creo en el trabajo que estamos haciendo por completo y, con ellos, me estoy convirtiendo en un mejor piloto. Veremos cómo comienza la próxima temporada, qué oportunidades hay disponibles. Hay muchos elementos que tienen que unirse. Y al mismo tiempo, quiero mantener mi mente abierta con respecto al futuro”, expresó en primer término Bottas.

Y luego el finlandés manifestó: “Realmente no lo he pensado, y no vamos a apresurarnos a resolver nada antes de que comience la próxima temporada. Todavía esperaré para ver qué hay ahí fuera, con este equipo primero, así que realmente no hay estrés para apresurar las cosas. Definitivamente hablaré sobre eso pronto”. En esta temporada, Valtteri fue segundo en el campeonato, detrás de Lewis Hamilton.