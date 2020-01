La Superliga le respondió de manera clara y contundente a la Asociación del Fútbol Argentino, que se hizo eco del pedido de varios clubes para postergar dos semanas el reinicio del torneo de primera división previsto para el próximo 24 de enero.

La lista de entidades es encabezada por Boca, Independiente, San Lorenzo y Racing de Avellaneda, quienes por distintos motivos consideran que el certamen debe comenzar´la primera semana de febrero. Una de las causas argumentadas es que han aportado futbolistas al seleccionado argentino que competirá en los próximos días en el torneo preolímpico que se disputará en Colombia y que otorgará dos plaza a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Por el contrario, instituciones como Talleres y River Plate, que también están haciendo su aporte de futbolistas al combinado nacional, consideran que se deben respetar los reglamentos aprobados por unanimidad con la firma de todos los representantes de la Superliga, antes del comienzo del certamen.

En ese sentido, el presidente Andrés Fassi, en declaraciones a Mundod, dijo lo siguiente: No podemos pensar en que el torneo no va a empezar como se votó. No hay plan B para Talleres. El torneo tiene que empezar en enero. El retraso sería muy negativo para el fútbol argentino. Volver a caer en el error de no cumplir con los reglamentos. Sería algo descalificador para la credibilidad del fútbol argentino, de la Superliga, de los 24 equipos y de los dirigentes. Sería vergonzoso que no se respetara algo que autorizamos nosotros mismos y firmamos en junio pasado. Ni siquiera pienso en que podría llegarse a una votación.

Con respecto al aporte de Talleres al seleccionado nacional, se traduce en la participación de Nahuel Bustos y de Facundo Medina, en tanto que River Plate colabora con la presencia de Julián Alvarez y del colombiano Jorge Carrascal, que representará a la selección de su país.