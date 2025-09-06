Vélez campeón de la Supercopa en Rosario

Vélez Sarsfield volvió a festejar. En Rosario, el “Fortín” derrotó 2-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero y se consagró campeón de la Supercopa Argentina.

La gran figura de la tarde fue el juvenil Jano Gordon, autor de los dos goles en el segundo tiempo que le dieron al conjunto de Liniers una nueva estrella. Con personalidad y buen juego, Vélez mostró su jerarquía en una final que lo tuvo siempre como protagonista.

Se trata de la segunda conquista del club en este certamen, luego de la obtenida en 2013 frente a Arsenal en Catamarca. Además, este año ya había sumado la Supercopa Internacional, lo que confirma el gran presente del equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto.

Central Córdoba, por su parte, no pudo sostener el envión de las últimas fechas en el torneo local y se quedó sin premio en su primera definición de Supercopa.

El festejo en el Gigante de Arroyito fue masivo. Ahora, el Fortín ya piensa en lo que viene en la Copa Libertadores y el Clausura.