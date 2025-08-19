Vélez define ante Fortaleza su pase a cuartos de la Copa Libertadores

Vélez chocará este martes ante Fortaleza desde las 19 en el estadio José Amalfitani, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

El partido se podrá seguir por Fox Sports y Disney+ y será arbitrado por Andrés Rojas, con Heider Castro como VAR. El ganador avanzará a cuartos y se enfrentará al vencedor del duelo entre Peñarol y Racing.

El Fortín llega al duelo tras vencer 2-1 a Independiente por la quinta fecha del Clausura y con la confianza de haberse traído un empate sin goles desde Brasil. Para clasificar, Vélez necesita ganar por cualquier resultado; si el partido termina igualado habrá definición por penales, y una derrota lo elimina.

Emanuel Mammana y Agustín Bouzat se encuentran aptos físicamente, y podrían volver al 11 titular. Por su parte, Fortaleza atraviesa un momento complicado y solo ganó uno de los últimos 16 partidos que disputó en todas las competencias.

Probables formaciones:

Vélez (DT: Guillermo Barros Schelotto): Tomás Marchiori; Jano Gordón, Emanuel Mammana o Aaron Quiros, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Tomás Galván, Claudio Baeza; Maher Carrizo, Imanol Machuca, Braian Romero.

Fortaleza (DT: Renato Paiva): Helton Leite; Eros Mancuso, Emanuel Brítez, Gastón Ávila, Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Emmanuel Martínez; Lucca Prior, Marinho, Breno Lopes; Deyverson.