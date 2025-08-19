Vélez logró un triunfo clave en el José Amalfitani: venció 2-0 a Fortaleza y selló su pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El primer gol del conjunto de Barros Schelotto llegó con un cabezazo de Maher Carrizo tras un centro preciso desde la izquierda, mientras que el segundo tanto terminó de liquidar la serie y desató la fiesta en Liniers.

El segundo tanto fue de la autoría de Tomás Galván.

La lluvia también fue protagonista durante todo el partido. Se jugó sobre una cancha afectada por precipitaciones intensas durante gran parte del día.

Después del empate sin goles en la ida en Brasil, la victoria le permitió a Vélez meterse entre los ocho mejores del torneo continental.