Vélez Sársfield aplicará con Ricardo Centurión una postura hasta ahora inobservada en el fútbol argentino. El club de Liniers acaba de contratar a préstamo por un año al ex jugador de Racing de Avellaneda y Boca Juniors, entre otros equipos, al que le advirtió en su contrato que debe tener un correcto comportamiento social a riesgo de serle rescindido unilateralmente su vínculo por parte de la institución.

Las autoridades velezanas recurrieron al asesoramiento de su departamento de violencia de género, el primero creado en una institución deportiva en el país, a los fines de contemplar y eventualmente sancionar alguna actitud que esté reñida con su condición de ciudadano, y de deportista, específicamente.

En ese sentido, Centurión tiene una denuncia de violencia de género en 2017 cuando su pareja Melisa Tozzi lo denunció por agresiones, lo que llevó a la justicia a aplicarle una orden de restricción perimetral. Además, en otro hecho apareció en un video en estado de ebriedad.

“Más allá de que no estamos de acuerdo con la contratación, no podemos no ponernos contentas por la consulta que nos hizo la Comisión Directiva. Nuestra postura es firme, pero sabemos que el fútbol es machista”, dijo la abogada Paula Ojeda al diario Infobae.

“Pedimos una cláusula. Por eso es importante que nos hayan escuchado y tomado en cuenta lo propuesto por nosotras. Va a ser por primer vez en la historia que hay una cláusula así en un contrato", manifestó la profesional.