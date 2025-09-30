Vélez se hizo gigante en Liniers, derrotó a Atlético Tucumán y quedó escolta

Vélez volvió a sonreír tras la eliminación por Copa Libertadores, y derrotó 3-1 a Atlético Tucumán por la décima fecha del Torneo Clausura.

El Fortín, con varias ausencias de peso, revirtió el resultado ante un bravo equipo tucumano, y quedó a una unidad de Riestra, que está puntero de la Zona B y será el próximo rival.

El partido arrancó turbulento para el equipo de Guillermo Barros Schelotto. A pesar de la supremacía de la "V azulada" , el Decano llegó al gol a los 14 minutos de partido por un insólito blooper de Lisandro Magallán.

A los 36 minutos llegó la reacción de Vélez de la mano de Braian Romero, quien venía siendo suplente del ex Talleres, Michael Santos. Pero eso no fue todo, en una ráfaga de solo tres minutos, el delantero ex River anotó su doblete y puso arriba al Fortín antes del descanso.

En el segundo tiempo el conjunto de los mellizos Barros Schelotto sentenció el partido gracias al gol de Diego Valdés, que selló el 3-1 definitivo.

Con el triunfazo, Vélez quedó a uno de Riestra, que es líder y se enfrentarán en la undécima fecha del Clausura en el estadio del Malevo.