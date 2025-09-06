La Supercopa Argentina tendrá un nuevo campeón este sábado.

En Rosario y en medio de la fecha FIFA, Vélez y Central Córdoba de Santiago del Estero jugarán desde las 16 una final que va a definir al sucesor de River en el historial. El duelo podrá verse por ESPN y Disney+.

El equipo de Guillermo Barros Schelotto atraviesa un gran presente. Con solidez en el Clausura, viene de un contundente 3-0 sobre Lanús, marcha segundo en su zona a un punto de River y ya se aseguró un lugar en los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde lo espera Racing. El “Fortín” buscará repetir lo hecho en 2013, cuando levantó su única Supercopa tras vencer a Arsenal en Catamarca.

Del otro lado estará Central Córdoba, que vive un momento histórico. Bajo la conducción de Omar De Felippe, los santiagueños derrotaron a Estudiantes en la última fecha y se mantienen escoltas de Barracas Central en el Clausura. Ahora tienen la oportunidad de pelear por el primer título nacional de su historia.

Será un partido de estilos distintos pero con mucho en juego: Vélez busca consolidar su levantada con la llegada de Barros Schelotto, mientras que Central Córdoba apunta a dar el golpe y sumar su segundo título.

El arbitraje será de Facundo Tello, acompañado por Nicolás Lamolina en el VAR. Se espera un gran marco en el Gigante de Arroyito para una definición que promete emociones fuertes.

Probables formaciones