Es un torneo que se hace solo por la plata

LA VERDAD ES… que en realidad, la presente edición de la Copa América, que se disputará sin la presencia de público, arrojará pérdidas económicas para la CONMEBOL. No existe tal búsqueda de ganancias. El torneo fue aprobado por el Consejo de la CONMEBOL con la finalidad de llegar con equipos con rodaje, competitivos y afinados a la Copa del Mundo 2022. Las selecciones sudamericanas solo pueden aspirar a la gloria deportiva mundial si aumentan los certámenes de alta exigencia. El año que viene se completan 20 años sin que un país sudamericano se consagre campeón del mundo. Hasta entonces, nunca habían pasado dos mundiales sin un ganador de Sudamérica. Ahora ya llevamos cuatro. En el último, ni siquiera se alcanzaron las semifinales.

Brasil es el peor lugar del continente para jugar

LA VERDAD ES… que Brasil se encuentra hoy con tasas de contagio por debajo de la media sudamericana, según datos de la John Hopkins University. En el índice de casos por millón de habitantes, está en mejores condiciones que Argentina o Colombia, países que iban a albergar inicialmente el torneo. Las proyecciones señalan que esta tendencia seguirá al menos en los próximos meses. Brasil está entre los tres países con mayor porcentaje de población vacunada en el continente, por debajo de Chile y Uruguay. Las ciudades elegidas como sede se encuentran entre las que tienen menor incidencia de la enfermedad.

Hacer el torneo ahora es un capricho de la CONMEBOL

LA VERDAD ES… que se hicieron grandes esfuerzos para acomodar el calendario de competiciones y lograr la coincidencia entre la Copa América y la Eurocopa. El objetivo de alinear ambos torneos es que también coincidan las vacaciones de los jugadores y minimizar así su desgaste físico y mental, permitiéndoles un tiempo de descanso genuino y de calidad. Con ello se benefician los propios jugadores, los clubes y las selecciones.

A la CONMEBOL no le importan los jugadores, técnicos y árbitros

LA VERDAD ES… que la CONMEBOL fue la primera confederación del mundo en suspender sus competiciones. Diseñó un protocolo sanitario que tiene hoy una efectividad superior al 99%. Es la única organización civil del planeta en llevar adelante una campaña de vacunación a todos sus integrantes, jugadores, árbitros, técnicos y asistentes. La CONMEBOL adelantó más de USD 95 millones en concepto de anticipo de premios y aportes para sostener económicamente a Asociaciones y clubes durante la pandemia. Este año se invertirán más de USD 300 millones en premios y aportes para el desarrollo del fútbol.

La Copa América no puede jugarse

LA VERDAD ES… que la realización de este torneo suscitó una inexplicable y muy subjetiva oposición, apoyada en prejuicios y no en datos reales. Sin embargo, al mismo tiempo, no existe el mismo cuestionamiento a las Eliminatorias, que tan solo esta semana tendrá 10 partidos con las mismas selecciones nacionales. Las competiciones internacionales de clubes se desarrollaron de igual forma. Los campeonatos locales también se juegan sin inconvenientes, salvo pausas cortas y puntuales. En Brasil están en disputa hasta los torneos estaduales. Desde el inicio de la pandemia, CONMEBOL organizó cerca de 500 partidos, el 20% de ellos en Brasil, y no hubo nada que lamentar.