La pelota se detuvo en marzo después de jugarse diez partidos de la malograda Copa Superliga, no tiene fecha de regreso y las opiniones se cruzan con los deseos de muchos y las presiones de la televisión. Los clubes vieron disminuidos sus ingresos, contrajeron nuevas deudas y en ese escenario no hay algún horizontes claros.

Mientras los dirigentes siguen esperando una comunicación oficial de la Asociación del Fútbol Argentino y de la Liga Profesional (que a su vez esperan lo que dicte el Gobierno Nacional) los clubes se encuentran en medio del mercado de pases. Algunos suman, otros liberan y quien tomó la voz fue el presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón.

La Bruja no sólo se distanció de los dichos de Carlos Tevez y no mostró dudas en su posición al pedir una una pronta solución por temor a que la tele no pague más: “esto no es infinito. La gente de la televisación que hoy está pagando sin que nosotros juguemos, debe estar diciendo 'muchachos si no vuelven cortamos acá, no pagamos más'. Y ahí quiero ver si pasa esto. Sin pasar como un insensible, esto se tendría que haber hecho mucho antes. Pero bueno, hoy estamos así".

Respecto de los dichos de su amigo xeneize señalo que: “A Carlos (Tevez) lo quiero pero no comparto. La mirada es muy corta. Todos tuvimos alguien cercano enfermo (de coronavirus). Pero no mueve la aguja, lo que la mueve es que si no volvemos la tele no paga más, tenemos que desarmar los planteles. Ahí habrá que bajar la persiana y el año que viene vemos qué pasa. Pero va a quedar muchísima gente en la calle".



"Es un momento de incertidumbre, nosotros por suerte tenemos el club ordenado, pero se dilató muchísimo la vuelta a los entrenamientos, las reuniones tendrían que haberse dado hace tiempo. Los que antes tenían una insensibilidad al hablar de volver a entrenar, hoy son los que piden la vuelta cuando antes", concluyó Verón al hablar de las diferentes posturas en torno a la vuelta o no del fútbol argentino.

