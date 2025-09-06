Verstappen voló en Monza y se quedó con una pole histórica

El multicampeón Max Verstappen volvió a demostrar su poderío en Monza.

En un cierre electrizante de la clasificación del Gran Premio de Italia, el neerlandés registró 1:18.792 y no solo se llevó la pole, sino que también estableció un nuevo récord del mítico circuito de Monza.

Cuando todo parecía inclinarse para Lando Norris, apareció la vuelta perfecta de Red Bull en el último intento. Apenas 77 milésimas separaron a ambos, en una definición ajustada que levantó al público de las tribunas. Detrás se ubicaron Oscar Piastri y Charles Leclerc, en una Q3 que se definió con décimas.

Otro de los puntos altos fue Gabriel Bortoleto. El brasileño metió a Kick Sauber (Audi) en la octava posición, consolidando un espectacular sábado en su primera temporada completa en la categoría.

En el otro extremo, Alpine no encuentra salida a su crisis.

Franco Colapinto quedó eliminado en Q1 y largará 18°, mientras que Pierre Gasly partirá 19°. Las mejoras de motor tampoco alcanzaron a Lawson, que casi no pudo girar y cerró la tanda último. Un panorama complicado para la escudería francesa de cara a la carrera.

La grilla de partida en Monza quedó armada: Verstappen arranca desde adelante con hambre de seguir haciendo historia, mientras el resto intentará cortar su dominio en el “Templo de la Velocidad”.

La carrera comenzará este domingo desde las 10.00 hora argentina.