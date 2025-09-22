Racing de Nueva Italia consiguió un triunfo fundamental al derrotar 1-0 a San Martín de Tucumán en el efervescente estadio Miguel Sancho. Este encuentro, correspondiente a la fecha 32 de la Zona A de la Primera Nacional, fue catalogado como "crucial" por el DT Hernán Medina.

La victoria permite a la Academia mantener vivas sus esperanzas de clasificar al reducido por el segundo ascenso a la Primera División del fútbol argentino. Con este resultado, Racing alcanzó los 41 puntos, quedando a cuatro unidades de Deportivo Maipú (que suma 45 puntos), el último equipo que, hasta el momento, está ingresando a la zona de clasificación.

Detalles del partido y el análisis del DT

El gol de la victoria para los dirigidos por Medina fue obra de Sergio "Pampu" González. El tanto llegó a los 44 minutos de la primera mitad (o 43, según otra fuente), mediante un potente disparo frontal y bajo ejecutado desde la medialuna, que incluso perforó la red del arco de Nicolás Carrizo.

Una vez finalizado el encuentro, Medina, conocido como "La Tota", puso la lupa en el rendimiento de sus jugadores. El entrenador albiceleste afirmó que, aunque ganaron por la mínima, el triunfo fue conseguido "con justicia" debido a lo que el equipo propuso y a las claras situaciones de gol que generaron. Incluso señaló que podrían haber tenido algún que otro tanto más a favor.

Medina destacó que una de las claves de la victoria fue la estrategia de no cederle la posesión del balón al equipo tucumano. El DT aseveró: “Creo que manejamos el trámite del partido la mayor parte del tiempo... No le cedimos mucho la pelota a San Martín, y cuando tuvimos que golpear, lo hicimos”.

Preocupaciones y la próxima "final"

A pesar de la alegría por los tres puntos, Medina también brindó detalles sobre la situación física de varios jugadores que terminaron "tocados". Pablo Chavarría, quien fue reemplazado al comienzo del segundo tiempo por Lautaro Villegas, presenta una molestia en el posterior. Además, Sergio González terminó "cargado", al igual que Matías Machado, debido a la alta exigencia del partido. Medina indicó que observarán cómo evolucionan durante la semana para determinar qué jugadores estarán en condiciones de viajar al próximo compromiso.

Anticipando la que será la penúltima "final" de Racing, Medina ya piensa en el siguiente rival, Tristán Suárez. "Va a ser duro, como todos los partidos que nos han tocado disputar", comentó "La Tota". La Academia volverá a la acción como visitante, tratando de sumar de a tres. Las fuentes señalan dos horarios posibles para este encuentro por la fecha 33: el próximo sábado a las 14 o el viernes a las 19. Posteriormente, Racing cerrará la fase de grupos en condición de local ante Gimnasia y Tiro de Salta, el 4 de octubre.