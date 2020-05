Arturo Vidal, si bien no subestimó a Marcelo Bielsa, dio su punto de vista sobre la dimensión del rosarino como director técnico. Y el mediocampista chileno, dirigido por Bielsa en la selección nacional de ese país, no fue para nada generoso en sus apreciaciones.

Vidal se apoyó en declaraciones del ex entrenador del seleccionado sub 20 de aquel país, José Sulantay, quien manifestó: "A Bielsa en Chile le han besado los pies, pero nunca ha ganado nada en el extranjero. No ha hecho una cosa fantástica como para decir que él cambió toda la historia".

Esas declaraciones fueron apoyadas en Instagram por el volante de Barcelona, a quien calificó como "alguien que dice las cosas de frente", a la vez que opinó sobre Bielsa explicítamente a través de unas fotos en las exalta las figuras de Jorge Sampaoli y Juan Antonio Pizzi, quienes ganaron las Copas Américas en las ediciones disputadas en Chile y en Estados Unidos.