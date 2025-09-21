Franco Colapinto había arrancado con buenas sensaciones en el Gran Premio de Azerbaiyán. Largando desde la 16ª posición, ganó tres lugares en las primeras vueltas y llegó a ubicarse 13º, mientras Lance Stroll se acercaba desde atrás.

La estrategia de Alpine lo llevó a ingresar temprano a boxes y, al reincorporarse, salió apenas unas milésimas por delante de Alexander Albon, su excompañero en Williams. En ese momento, el piloto tailandés tocó con su neumático delantero derecho al argentino, que perdió varios segundos y quedó muy relegado.

La FIA sancionó a Albon con 10 segundos, pero el daño ya estaba hecho: Colapinto quedó último y no pudo recuperar el terreno perdido.

En la primera vuelta ya se había producido otro golpe de escena: Oscar Piastri chocó y debió abandonar.