Video: el conmovedor homenaje del Liverpool a Diogo Jota en Wembley

Wembley se vistió de luto. Antes de la final de la Community Shield, Liverpool y Crystal Palace dedicaron unos minutos para rendirle un emotivo homenaje a Diogo Jota, el delantero portugués que perdió la vida el pasado 3 de julio junto a su hermano André en un accidente de tránsito en Zamora, España.

Ian Rush, leyenda ‘red’, y Steve Parish, presidente del Palace, caminaron juntos hacia el fondo donde se ubicaba la hinchada de Liverpool y depositaron una ofrenda floral.

Desde la tribuna, una pancarta enorme mostró a Jota levantando la Premier League, imagen que recorrió rápidamente las redes sociales.

El estadio entero guardó un minuto de silencio que cortó el aire. Nadie habló. Nadie cantó. Solo respeto.

Liverpool ya anunció que el dorsal 20 que usó Jota quedará retirado, tanto en el masculino como en el femenino y la cantera. Un gesto que quedará tatuado en la historia del club.