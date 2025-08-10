Wembley se vistió de luto. Antes de la final de la Community Shield, Liverpool y Crystal Palace dedicaron unos minutos para rendirle un emotivo homenaje a Diogo Jota, el delantero portugués que perdió la vida el pasado 3 de julio junto a su hermano André en un accidente de tránsito en Zamora, España.

Video: el conmovedor homenaje del Liverpool a Diogo Jota en Wembley
folksyfootball.

Ian Rush, leyenda ‘red’, y Steve Parish, presidente del Palace, caminaron juntos hacia el fondo donde se ubicaba la hinchada de Liverpool y depositaron una ofrenda floral. 

X de Emirates FA Cup

Desde la tribuna, una pancarta enorme mostró a Jota levantando la Premier League, imagen que recorrió rápidamente las redes sociales.

Video: el conmovedor homenaje del Liverpool a Diogo Jota en Wembley
John Walton/PA

El estadio entero guardó un minuto de silencio que cortó el aire. Nadie habló. Nadie cantó. Solo respeto.

Video: el conmovedor homenaje del Liverpool a Diogo Jota en Wembley
John Walton/PA

Liverpool ya anunció que el dorsal 20 que usó Jota quedará retirado, tanto en el masculino como en el femenino y la cantera. Un gesto que quedará tatuado en la historia del club.