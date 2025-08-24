Video: escandaloso final a las piñas entre Argentina y Dominicana en la AmeriCup

Tras un debut victorioso en la AmeriCup ante los locales, Nicaragua, en la segunda fecha del Grupo C, Argentina perdió 84-83 frente a República Dominicana en tiempo suplementario.

Tras llevar la ventaja en gran parte del encuentro, el equipo dirigido por Pablo Prigioni no pudo cerrar el juego y terminó perdiendo un partido increíble. Además, hubo incidentes entre ambos equipos.

El encuentro comenzó con Argentina dominando desde la defensa y el ataque. Con un buen trabajo de Francisco Caffaro, el equipo nacional se puso 19-13 al cierre del primer cuarto. En el segundo período, a pesar de bajar la efectividad, Argentina siguió en ventaja por la intensidad defensiva y rebotes ofensivos, yéndose al descanso 36-33 arriba.

El tercer cuarto mostró un juego más físico. Argentina, apoyada en el perímetro con Nicolás Brussino y Gonzalo Corbalán, mantuvo la ventaja y cerró 55-51. Sin embargo, en el último cuarto, Dominicana tomó la delantera por primera vez a mitad del período. Un triple de José Vildoza puso a la albiceleste arriba a menos de un minuto, pero Dominicana empató desde la línea y el equipo nacional no concretó la última posesión.

En el tiempo extra, Dominicana arrancó con mayor claridad, aunque Argentina respondió con triples de Vildoza y Corbalán para pasar al frente a falta de 30 segundos. Sin embargo, el equipo caribeño retomó la ventaja con 17 segundos por jugar, y el seleccionado argentino no pudo capitalizar la última pelota.

Gonzalo Corbalán lideró al equipo con 20 puntos, 5 rebotes y 7 asistencias, seguido por José Vildoza con 16 puntos y 10 asistencias, y Francisco Caffaro con 16 puntos y 5 rebotes.

Tras el encuentro, ambas selecciones terminaron a los golpes luego de que los jugadores se insultaran, empañando el cierre del partido.

Este lunes, Argentina enfrentará a Colombia en el cierre de la fase de grupos. Una victoria asegurará su pase a los cuartos de final de la AmeriCup.