Franco Colapinto tuvo todo para sumar por primera vez en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Países Bajos este domingo, pero otra vez se quedó con las manos vacías.

El argentino había aprovechado el abandono de Lando Norris y la entrada del Safety Car para cambiar a neumáticos blandos, lo que le daba ritmo extra para atacar en las últimas vueltas.

Tras la reanudación con bandera verde, Colapinto superó a Nico Hülkenberg y se acomodó 12°. Poco después, una falla de Gasly dejó abierta la puerta a Esteban Ocon, que lo pasó sin problemas y quedó en el top ten. Allí se dio la acción clave: el francés de Alpine se interpuso en el camino de Colapinto, estiró la diferencia con Ocon y le impidió ir a buscarlo en la última vuelta.

Con ese bloqueo, la diferencia se volvió irremontable y Franco finalizó 11°, apenas afuera de la zona de puntos. Ocon, en cambio, se llevó el décimo lugar y el último punto en juego.

A esto se sumó que Alpine volvió a fallar en la estrategia, algo que ya le pasó en varias carreras del calendario. El equipo no supo aprovechar el potencial que tenía Colapinto en el cierre y quedó en el centro de las críticas una vez más.

La bronca de Colapinto se entendió en el box: “Era bastante fácil hacerme sumar un punto hoy por lo menos y siento que estuvimos mal en no haberlo sumado”.