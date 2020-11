Una noche de nocauts y buenas peleas se vivió en la cartelera realizada este viernes por la noche en el Club Ajedrez de La Calera. Se destacaron tres púgiles cordobeses: Mayco Estadella de Villa María, José Villalobos de Córdoba capital y Franco Morello de La Cumbre.



La primera explosión de la noche la detonó Morello, quien sorprendió venciendo por nocaut técnico en el segundo round a Ezequiel Walter Matthysse Jr.



Morello salió desde el inicio del pleito en busca del chubutense, desbordándolo con manos duras, en especial el cross de izquierda, pero también conectado su cross de derecha, todo al rostro. Matthysse tratada de contragolpear pero descuidaba su defensa.



En la segunda vuelta se cruzaron duro, intentó ser más activo el patagónico, lanzando un cross de izquierda que sintió al cordobés. Pero se recuperó el pugilista domiciliado en La Cumbre, quien combinó una derecha en cross que hizo zapatear al chubutense, más otra mano del mismo corte a la sien, que dejó a ´Jr.´ tendido sobre la lona.



Fue un round increíble, quizá uno de los mejores en lo que va del año. Fue un duro nocaut técnico, una buena pelea, muy intensa, y además una gran sorpresa.



Es difícil elegir los rivales de los boxeadores, especialmente en el inicio de sus carreras. A solo seis días de su debut quisieron sumar otra pelea con Matthysse, pero el rival, Morello, se jugó la vida, no desaprovechó la chance, supo sufrir y terminó logrando un KOT 2 que no olvidará. Habrá que ver cómo sigue la carrera de Matthysse Jr. y también de Morello.



Tras el combate, el chubutense fue atendido en el Hospital Dr. Illia de La Calera y permaneció unas horas en observación, aunque recuperado, según informó el promotor Carlos Tello a "A la Vera del Ring".



Tras el combate, Franco Morello contó: “hacía un año que no peleaba, pero siempre entrené durante la pandemia. Me lesioné hace un mes mi mano izquierda, me llamaron de emergencia y me infiltraron. Hice solo dos días de guanteo”.

Victoria de Estadella

Mayco ´el Pumita´ Estadella (Villa María, Cba. / 57 / 8-0-1, 2 ko´s) GP 10 (U) Facundo ´Topo´ Arce (Marcos Paz, Bs.As. / 57,1 / 12-3-2, 6 ko´s), ganó título argentino pluma alternativo vacante. Tarjetas oficiales: 98,5-92 / 98,5-93,5 / 99-92,5.

Una buena actuación de Estadella, un clásico exponente de la escuela de estilistas villamarienses. Estaba muy eufórico con la conquista de su cinturón. Un boxeador con muchas condiciones técnicas y si a eso puede sumarle una buena preparación física, podría seguir creciendo.

Nocaut de Villalobos

José Villalobos (Cba. / 71,200 / 13-6-2, 8 ko´s) GKO 4 Juan A. Figueroa (Lanús, Bs. As. / 72,100 / 5-2, 3 ko´s). Un cross de derecha, otro de izquierda y al suelo Figueroa, quien había recibido cuenta de protección en el tercer round. Buena victoria del cordobés.

Preliminar

Nicolás Demario (63,500) venció por nocaut técnico en el tercer round a Diego González (63,200).

Vía: A la Vera del Ring