Javier Maffucci Moore, juez de Garantías de Lomas de Zamora, resolvió este viernes elevar a juicio oral la causa que investiga al delantero colombiano de Boca Juniors Sebastián Villa por violencia de género contra su ex pareja Daniela Cortés, informaron a Télam fuentes judiciales.



En tanto, la defensa del futbolista, que encabeza el abogado Martín Apolo, confirmó a esta agencia que apelará la medida dentro de los próximos cinco días hábiles, el tiempo legal pertinente.



La acusación que enfrenta Villa es por lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género en concurso real con amenazas coactivas, por los hechos ocurridos el lunes 27 de abril de 2020 en la casa que compartían en el barrio privado Saint Thomas, de la localidad bonaerense de Canning.



La UFI 3 de Esteban Echeverría, a cargo de Verónica Pérez, había solicitado la elevación a juicio oral del caso el 15 de marzo pasado.



El pedido fue realizado por la fiscalía al juez por la "probabilidad positiva" de que efectivamente se hubiera concretado la agresión del futbolista colombiano a su exnovia.



La apelación de la defensa de Villa se hará ante la Cámara de Lomas de Zamora y fuentes judiciales indicaron que la realización del juicio (que tendría lugar en el último trimestre de este año) no impedirá que el futbolista siga con sus actividades deportivas.



Antes de esa fecha, las partes habían llegado a un acuerdo económico en el litigio civil planteado por Cortés, de 26 años, que estaba a cargo de Fernando Burlando, quien ya no representa a la mujer, también de nacionalidad colombiana.



Sin embargo, el abogado dijo en declaraciones a la prensa que la seguirán "acompañando" en los temas judiciales.



Según la defensa de Villa, "Daniela Cortés no es más parte en el proceso, ya que desistió de su rol de particular damnificado y en consecuencia no necesita abogado para ser asistida". Sin embargo, la fiscal Pérez negó a Télam esa información.



En su resolución, el juez Maffucci Moore no hizo lugar al pedido de nulidad del proceso hecho por la defensa y destacó entre los fundamentos que "los dichos de la víctima en estos sucesos, que por lo general suceden en la intimidad, son obviamente de una relevancia fundamental", ante la posición de la defensa, que niega la verosimilitud de los hechos denunciados.

La causa por posible violencia de género contra Sebastián Villa contra su ex pareja, Daniela Cortés, fue elevada a juicio oral por el juez y el jugador de Boca tendrá que declarar para esclarecer los hechos de los que se le acusan, sin fecha todavía confirmada. A pesar de haber llegado a un acuerdo extrajudicial, la Justicia argentina juzgará lo ocurrido, para determinar si el colombiano golpeó y agredió verbalmente a Cortés y, si es culpable, que condena merece. Y cuidado, porque se pueden llegar a penas de 5 a 10 años de cárcel.

"En la instrucción quedaron probadas las agresiones que sufrió la víctima tanto física como verbalmente. En el proceso de investigación se recolectaron distintos tipos de pruebas que incluyeron registros fílmicos pero sobre todo pericias y testimonios de allegados a la pareja", explica una fuente de la investigación.

Es decir, Villa no escapará al proceso judicial aunque hubiese acordado con Daniela Cortés una importante suma cantidad de dinero. La defensa de Villa consideraba que ese acuerdo finalizaba la causa judicial, pero no ha sido así. "Una de las condiciones que exigió la defensa de Villa para cerrar ese arregló era que el estudio de Burlando se alejara de la causa penal, cosa que finalmente sucedió". Pero el jugador sólo pudo ganar tiempo, nada más.

"Nosotros decidimos dar un paso al costado para que Daniela pueda cerrar ese acuerdo que le correspondía y forma parte de sus derechos. Pero no la abandonamos, seguimos a su lado aunque formalmente fuera del expediente", dijo el abogado de la presunta víctima. La Justicia ve indicios claros de delito y seguirá su curso hasta las últimas consecuencias. Una situación delicada para el jugador, que quedó fuera de la Selección Colombia a criterio de Rueda.