Villa Carlos Paz recibirá el Campeonato Argentino de Vela Clase J24
Del 14 al 18 de agosto, más de 25 embarcaciones competirán en el lago San Roque en una cita que reunirá a tripulaciones de distintas provincias. La entrada será libre y gratuita.
Villa Carlos Paz será sede del Campeonato Argentino de Vela Clase Internacional J24, que se disputará entre el jueves 14 y el lunes 18 de agosto en el lago San Roque. La competencia contará con la participación de más de 25 veleros provenientes de Buenos Aires, Mendoza, Salta, Neuquén y Córdoba, que afrontarán un programa de 14 regatas.
El evento es organizado por el Club Náutico Córdoba, anfitrión del certamen, junto a la Asociación Argentina Clase J24, y cuenta con el respaldo de la Secretaría de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes de la Municipalidad de Villa Carlos Paz. La presentación oficial tuvo lugar en el Palacio Municipal, con la presencia del intendente Esteban Avilés, funcionarios y miembros de la organización.
La competencia podrá ser seguida de manera libre y gratuita por el público, y se espera la asistencia de vecinos y turistas. Según los organizadores, la ciudad alberga de forma permanente la flota de J24 más numerosa de Sudamérica, lo que abre la posibilidad de nuevos eventos náuticos en el futuro cercano.