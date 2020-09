La secretaría de fútbol de Boca Juniors que dirige Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo del club, decidió hoy que el delantero Sebastián Villa no juegue partidos oficiales hasta que se conozca la decisión de la justicia en la causa penal que se le sigue por violencia de género.



El futbolista colombiano, quien se seguirá entrenando con el plantel boquense, fue denunciado el 28 de abril pasado por su expareja, Daniela Cortés.



Villa, de 24 años, fue notificado de que el delito por el que está acusado es "lesiones leves calificadas por el vínculo y por tratarse de un hombre contra una mujer, mediando violencia de género, en concurso real con amenazas coactivas agravadas".



La causa está radicada en la UFI 3 de la localidad bonaerense de Esteban Echeverría, fiscalía de Verónica Pérez y juzgado de Javier Maffucci Moore, quien el 7 de agosto pasado autorizó a Villa a viajar al exterior para jugar partidos con su equipo.



El entrenador Miguel Russo fue notificado hoy de esta decisión por parte del departamento de fútbol, mientras que allegados al jugador dijeron a Télam que todavía no habían recibido ninguna notificación ni por parte del entrenador ni de la directiva.



La decisión por parte del consejo de fútbol de Boca causó sorpresa porque el presidente Jorge Ameal había declarado en los últimos días que "si Villa es culpable hay que curarlo, esta es la historia. No se puede sobre la pena seguir penando, creo que hay que ir por otro camino".



Esta frase había sido criticada en redes sociales por movimientos feministas de Boca y ahora los integrantes del departamento de fútbol tomaron la decisión de que Villa no represente al club hasta tanto no se aclare su situación en la justicia.



Así las cosas, el DT Russo tendrá otra baja en el equipo titular, a la que se podrían sumar los jugadores que están afectados por el coronavirus, en el marco de un posible brote en la burbuja sanitaria que el club instaló en un hotel y en el predio de entrenamientos de Ezeiza.



Sebastián Villa, de 24 años, se incorporó del Deportivo Tolima a Boca en junio de 2018 y su ficha costó una suma cercana a los 3 millones de dólares.

El jugador, una de las figuras del último campeón de la Superliga, tiene contrato hasta junio de 2022 y una cláusula de salida de 30 millones de dolares.



El Atletico Mineiro quiso contar con sus servicios a préstamo en este mercado de pases pero la dirigencia de Boca rechazó la oferta. En los últimos días hubo un sondeo por parte del Cagliari de Italia, club que hasta ahora no hizo una oferta oficial.