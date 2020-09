No es buena relación entre el colombiano Sebastián Villa y la conducción de Boca Juniors. Es más, la relación parece tensarse cada vez más en la medida en que no se resuelve su complicada situación, que no es sólo deportiva.

El delantero, quien tiene una acusación por ejercer violencia de género, reclama la partida de la institución, luego de frustrarse su transferencia a Atlético Mineiro de Belo Horizonte, el equipo dirigido por Jorge Sampaoli, que marcha en tercer lugar en el campeonato Brasileirao.

Villa, que fue notificado por el club xeneize sobre que no jugará hasta tanto no se aclare su situación judicial, pide una definición del club para poder ir a jugar a otro equipo.

La molestia del colombiano se generó luego de que Boca Juniors rechazó una oferta del club brasileño de cinco millones de dólares por el 50 por ciento de su pase, el mismo valor por el que transfirió el 100% del pase de Emanuel "Bebelo" Reynoso a Minessota United de Estados Unidos.

Esa referencia fue el detonante que terminó de enturbiar un vínculo, que seguramente se terminará cuando Villa sea transferido a otro equipo.