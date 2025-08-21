El partido entre Independiente y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana terminó en una noche marcada por la violencia. Tras los incidentes registrados en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, un hincha chileno se encuentra en estado crítico luego de caer desde la segunda bandeja de la tribuna visitante.

El presidente de la “U”, Michael Clark, brindó detalles sobre la situación:

“El embajador me informó que hay 12 chilenos hospitalizados. De esos, 11 están fuera de todo riesgo vital pese a lesiones como cortes, puñaladas y golpes. Solo una persona permanece grave: está intubada y en quirófano, tras una caída desde gran altura”, explicó en conferencia de prensa.

Clark precisó que los heridos fueron trasladados a distintos centros de salud del sur del conurbano bonaerense: tres permanecen en el Hospital Perón, cuatro en el Hospital de Wilde y el resto en el Fiorito de Avellaneda.

Además, denunció falencias en la seguridad del encuentro:

“Cuando vinieron a Santiago nunca hubo un incidente así: nuestras hinchadas estaban separadas por colchonetas, guardias y policías. Acá estuvieron juntos, sin malla y sin resguardo policial. Se metieron 150 personas y empezaron a golpear. Es inexplicable”.

De acuerdo al reporte oficial del Hospital Fiorito, los heridos son:

Gonzalo Alfaro (muy grave, caída en altura).

Jaime Mora (fractura, cirugía).

Pablo Mora (politraumatismo).

Brayan Martínez (apuñalado).

Ignacio Castro (sutura en la cabeza).

Diego Trujillo, Sebastián Aliste, Fernando Ortiz, Hian Abreu, Carlos Mesa, Román Silva y Victoria Neira (todos con distintos grados de politraumatismo).

El encuentro, que había comenzado 1-1, fue suspendido definitivamente tras los graves episodios. La Conmebol deberá definir en las próximas horas cómo se resolverá la serie.