El partido entre Independiente y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana terminó en una noche marcada por la violencia. Tras los incidentes registrados en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, un hincha chileno se encuentra en estado crítico luego de caer desde la segunda bandeja de la tribuna visitante.

X de luqui

El presidente de la “U”, Michael Clark, brindó detalles sobre la situación:

“El embajador me informó que hay 12 chilenos hospitalizados. De esos, 11 están fuera de todo riesgo vital pese a lesiones como cortes, puñaladas y golpes. Solo una persona permanece grave: está intubada y en quirófano, tras una caída desde gran altura”, explicó en conferencia de prensa.

X de La Voz Azul

Clark precisó que los heridos fueron trasladados a distintos centros de salud del sur del conurbano bonaerense: tres permanecen en el Hospital Perón, cuatro en el Hospital de Wilde y el resto en el Fiorito de Avellaneda.

Además, denunció falencias en la seguridad del encuentro:

“Cuando vinieron a Santiago nunca hubo un incidente así: nuestras hinchadas estaban separadas por colchonetas, guardias y policías. Acá estuvieron juntos, sin malla y sin resguardo policial. Se metieron 150 personas y empezaron a golpear. Es inexplicable”.

De acuerdo al reporte oficial del Hospital Fiorito, los heridos son:

  • Gonzalo Alfaro (muy grave, caída en altura).
  • Jaime Mora (fractura, cirugía).
  • Pablo Mora (politraumatismo).
  • Brayan Martínez (apuñalado).
  • Ignacio Castro (sutura en la cabeza).
  • Diego Trujillo, Sebastián Aliste, Fernando Ortiz, Hian Abreu, Carlos Mesa, Román Silva y Victoria Neira (todos con distintos grados de politraumatismo).
X de Il Capuchino

El encuentro, que había comenzado 1-1, fue suspendido definitivamente tras los graves episodios. La Conmebol deberá definir en las próximas horas cómo se resolverá la serie.