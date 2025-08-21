Violencia extrema en Independiente vs. U. de Chile: butacas quemadas, heridos y corridas

El encuentro entre Independiente y la Universidad de Chile, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, fue cancelado por graves incidentes en las tribunas del estadio Libertadores de América.

Durante el segundo tiempo, desde el sector ocupado por simpatizantes de la U de Chile prendieron fuego butacas, lo que generó focos de incendio en la platea.

En paralelo, se registraron agresiones con proyectiles que alcanzaron a hinchas de Independiente. Algunos resultaron heridos, según se pudo observar en la transmisión oficial de la Conmebol.

De acuerdo con lo informado por la organización, para este partido se había dispuesto un operativo de 650 efectivos policiales. Pese a ello, los incidentes se extendieron dentro y fuera del estadio.

En la salida por la avenida Mitre, la policía dispersó a los hinchas visitantes con balas de goma y gases lacrimógenos.

Más tarde, la barra de Independiente ingresó a la tribuna, agredió y desnudó a hinchas chilenos que se encontraban aún en el sector visitante.

Las imágenes son escalofriantes. Uno de los hinchas chilenos debió saltar al vacío desde la tribuna alta y quedó gravemente herido.

Según informaron diferentes medios de Buenos Aires, habría tres hinchas heridos de gravedad.

En tanto, la policía detuvo a más de 350 hinchas de la U de Chile en las afueras del Libertadores de América.

El partido quedó cancelado por Conmebol y se esperan posibles sanciones para ambos clubes.