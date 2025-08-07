Viral en la Leagues Cup: Ciro Messi se lució jugando tras el triunfo del Inter Miami

Tras la victoria de Inter Miami ante Pumas por 3 a 1 en el Chase Stadium, resultado que significó la clasificación del equipo estadounidense a los cuartos de final de la Leagues Cup, un momento particular acaparó la atención en el estadio y en redes sociales. Al finalizar el encuentro, un grupo de niños ingresó al campo para jugar con una pelota, entre los que se encontraba Ciro Messi, hijo menor del capitán argentino.

Con tan solo siete años, Ciro protagonizó algunas jugadas que fueron registradas en video por aficionados que aún permanecían en el estadio. En una de las secuencias más compartidas, se observa cómo anticipa a un rival, avanza con el balón y define con precisión ante el arco improvisado, despertando aplausos en las tribunas. En otra acción, tiró un caño a otro niño, realizó una gambeta y disputó una pelota en el suelo con determinación.

Las imágenes se viralizaron rápidamente, tanto en cuentas de seguidores del Inter Miami como en perfiles dedicados a Lionel Messi. Varios usuarios destacaron la naturalidad con la que el pequeño se desenvuelve en el juego, vinculando su estilo con el del actual futbolista del equipo estadounidense.

Mientras tanto, desde lo deportivo, Inter Miami logró el segundo puesto entre los equipos de la MLS en la Fase Uno de la Leagues Cup y deberá enfrentar al tercero de la Liga MX en la próxima instancia. Tras el encuentro, el entrenador Javier Mascherano valoró el rendimiento del equipo y afirmó: “Hemos cumplido el objetivo de clasificar y creo que lo hemos hecho de buena manera. (...) El segundo tiempo ha sido un gran segundo tiempo, donde el equipo tuvo el protagonismo”.