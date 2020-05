El fútbol se reanudó en Corea del Sur y la jornada quedó enmarcada por la obra maestra que improvisó Jae-wan Jo cuando marcó un precioso gol de taco que sorprendió a todos.

La conquista que se transformó en un fenómeno viral en las redes sociales sirvió para que el Gangnow encamine su victoria por 3 a 1 frente al Seoul.

너무 바빠서 K리그 개막전 챙겨보기 어렵더라도 조재완 이 골은 꼭 보고 가세요~ https://t.co/WPc4SpLKrf



Here comes the GOAL OF THE WORLD in these two months, please!

(Jo Jae-wan, Gangwon FC, #Kleague #K리그) #KLEAGUE_IS_WILD