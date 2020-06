El partido, llevado a cabo en el Forsyth Barr Stadium de Dunedin por el Super Rugby Aotearoa, se definió a un minuto del final, con un drop convertido por Bryn Gatland, hijo de Warren, entrenador de Chiefs, quien había ingresado desde el banco de suplentes.

Este acontecimiento, tuvo un ingrediente extra: fue el primer encuentro de un deporte profesional que se llevó a cabo con una masiva presencia de público (cerca de 20 mil personas), después de que en algunos países se levantaran las restricciones por el Covid-19.

El Super Rugby Aotearoa es la versión neozelandesa del Súper Rugby que organiza la Sanzaar, y en el cual participa Jaguares.

2⃣ drop kicks in 3⃣ minutes.



Bryn Gatland breaking his Dad's heart! Unreal spectacle from both the @Highlanders & @ChiefsRugby in Dunedin.#HIGvCHI pic.twitter.com/fJb7eXuAZy