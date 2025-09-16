Vuelve la Champions League: horarios y partidos de este martes

Comienza la acción en la fase de grupo de la Champions League con mucha presencia argentina. El certamen más prestigioso a nivel clubes tendrá varios partidos en la jornada de este martes con buenos partidos.

La acción comenzará desde las 13.45 (hora argentina) cuando Athletic Club reciba al Arsenal en Bilbao. A la misma hora, el PSV holandés enfrentará de local al Real Union Saint-Gilloise de Bélgica.

Desde esta temporada desaparece la clásica fase de grupos: habrá una tabla única con 36 equipos, cada uno con ocho partidos (cuatro de local y cuatro de visitante). Los ocho primeros avanzarán directo a octavos, mientras que del 9° al 24° jugarán un playoff para meterse entre los 16 mejores. Del puesto 25 en adelante, quedarán eliminados.

Franco Mastantuono no sumó minutos ante Real Sociedad en LaLiga, pero podría tener su estreno con el merengue en Champions League.

Lo que hay que saber

El vigente campeón es el PSG, que intentará defender su primera Orejona. En esta jornada también se destacan los debuts del Real Madrid de Franco Mastantuono y el Tottenham de Cuti Romero, que jugará con la cinta de capitán.

Los partidos del martes

Athletic Club vs Arsenal – 13:45

PSV vs Union Saint-Gilloise – 13:45

Juventus vs Borussia Dortmund – 16:00

Real Madrid vs Olympique de Marsella – 16:00 (ESPN)

Benfica vs Qarabag Agdam – 16:00

Tottenham vs Villarreal – 16:00 (Fox Sports)

El duelo en el Santiago Bernabéu será el plato fuerte, con Mastantuono en el once merengue frente al Olympique. Al mismo tiempo, en Londres, Romero buscará liderar a los Spurs frente a Villarreal.