Ramón "Wanchope" Ábila hizo un recorrido sobre diversos temas que lo llevaron a hablar de su vida personal, de su vínculo entrañable con Instituto, de su actualidad como jugador de Boca Juniors con todas las tentaciones que conlleva, y respondió también sobre el ofrecimiento que le hizo Talleres para contar con él en la Copa Libertadores de América.

"Wancho" habló con el periodista Matías Barzola en el ciclo "A Lo Bárzola", ante quien expresó, en el plano personal: "Mi Viejo me enseñó todos los valores. No tocar ni diez centavos que no sean nuestros; el respeto, la educación...Defender el apellido...Yo soy Ábila con "b" larga; somos pocos; es un apellido que hay que hacer respetar".

El jugador nacido en barrio Remedios de Escalada, en el norte de la ciudad, se refirió a su regreso al club del cual es hincha: Instituto Atlético Central Córdoba: Cuando jugábamos de local (en Alta Córdoba) festejaba el gol con mis amigos en la tribuna...Espero que el día de mañana pueda ser uno de los que lo ayude a ascender, a tener otra situación económica, otra vida...".

Con respecto a la participación de Talleres en la instancia anterior a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2019, Ábila se refirió a la charla que tuvo con el presidente albiazul, Andrés Fassi, en la que éste le propuso formar parte del plantel.

"Fassi me llamó para jugar la (Copa) Libertadores. Tenemos una gran relación. Me preguntó si quería jugar en Talleres y yo le dije que no. ¡Justo a mi me venís a buscar! Otro dirigente que está en la comisión (de Talleres) me dijo: cuánto querés ganar? Y yo le contesté una pelotudez por día. Me contestó: "No te lo puedo pagar". Y yo le contesté: "Es que yo no quiero ir".