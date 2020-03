La disputa entre Maxi López y Wanda Nara parece no tener fín. Desde la separación de la pareja, con tres hijos de por medio, los conflictos se suceden y a menudo de forma pública.

Este domingo se sumó un nuevo capítulo cuando el exdelantero de River hizo público en sus redes sociales un fuerte reclamo a su exesposa por romper con la cuarentena impuesta a partir de la pandemia de coronavirus y exponer así a los hijos de ambos.

Esta situación no le gustó nada a Maxi, quien emitió un fuerte comunicado en las redes sociales: "Me gustaría saber bajo qué criterio rompés una cuarentena de una pandemia mundial, donde a todo el mundo se le pide no salir y exponés a nuestros hijos a un viaje de un país a otro".