Wattas, marca registrada del Waterpolo cordobés

Primer viaje de Liga B 2025

Wattas - Liga B - 1ª fecha

- Sábado 25/04

CAF 18 - 8 Wattas

(Se jugó en Fisherton)

- Domingo 26/4

Náutico 5 - 14 Wattas

(Se jugó en Náutico)

Jugadores

1. Figueroa, Albano

2. De la fuente, Juan

3. Rutar, Lautaro

4. Pastore, Octavio

5. Quiroga, Ignacio

7. Salvidia, Emiliano

9. Herrera Cano, Nicolás

10. Ruiz, Esequiel

11. Gómez, Máximo

12. Olmos, Jonás

Próxima fecha:

Sin confirmar sábado 31/5 y domingo 1/6 en Rosario

Primer viaje de Liga Femenina 2025

Wattas y Grek, formaron un combinado para la participación en la Liga Femenina 2025.

- Sábado 25/4

Náutico 31 - 2 Combinado Córdoba

(Se jugó en Náutico)

- Domingo 26/4

Provincial 20 - 7 Combinado Córdoba

(Se jugó en Provincial)

Jugadoras

1. Ontivero, Eva

2. ⁠Rutar, Micaela

3. Ricci, Eleonora

4. Altamirano, Gimena

5. Fernández, Irina

6. Espinosa, Carla

7. Sanchez, Sol

8. Di Vita, Geraldine

9. Albanesi, Melisa

10. Gayo Lemos, Sofía

12. Barea, Florencia

13. Ezpeleta, Laura

DT. Glickman, Federico

Próxima fecha

Sábado 24/5

- vs Progresista (en Suterh - Bs As)

- vs Geba (en Geba - Bs As)

Domingo 25/5

- vs Banco República (en Geba - Bs As).