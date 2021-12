Werner bicampeón del TC

Mariano Werner volvió a celebrar un campeonato de Turismo Carretera, el cual se definió por una maniobra que no lo involucró y que, al momento que él celebraba con su equipo y familia, Mauricio Lambiris y el equipo LCA Racing reclamaba en el recinto de los comisarios deportivos. “Hice lo que pude. Puedo admitir el error de alguien que está peleando el campeonato conmigo, pero no corresponde que Germán (Todino) haga esa maniobra. No me dio la posibilidad de pelear el campeonato como correspondía.

El golpe fue fortísimo y provoca lo que provoca. No me dieron la posibilidad de pelear la carrera como quería. Pensé que Germán iba a respetar la posición, pero no me respeta. No hace falta revisar mucho, es lo que se vio por TV”,indicó el uruguayo antes de ingresar a conversar con las autoridades.

Lambiris cumplió con su obligación en el inicio y se metió al frente del pelotón en los primeros metros, dejándolo atrás a Germán Todino, mientras que Werner aguantó por afuera en la primera variante y dobló delante de Marcos Landa en la otra curva, colocándose quinto, puesto que le aseguraba retener la corona. En el tercero y cuarto lugar se ubicaron Juan Pablo Gianini y Marcelo Agrelo, en tanto que Agustín Canapino quedó séptimo.

En el tercer giro, Todino se comenzó a acercar a Lambiris y lo mismo hacía Werner con Agrelo, pero dos vueltas después, Canapino se tiró en el frenaje de la primera curva y superó a Landa con una maniobra justa.

Con los cinco primeros escapados del resto de la fila, en la octava ronda, Todino se pegó a la cola del Ford del uruguayo y, en un frenaje, le pegó levemente, rompiendo la trompa del Torino y abollando la cola del Ford, que rozaba con el neumático trasero izquierdo. Unos metros después, la carrera se neutralizó por el abandono de Gastón Ferrante.

En el relanzamiento, adelante todo quedó igual pero el golpe de escena se dio por el quinto puesto entre Werner y Canapino, cuando las máquinas se rozaron y ambos perdieron colocaciones, quedando 9° el entrerriano y 11° el de Arrecifes. Al mismo tiempo, Todino atacó a Lambiris en un par de ocasiones pero no pudo superarlo.

En la vuelta 14, Canapino dio cuenta de Werner y lo dejó décimo, por lo que un sobrepaso de Todino a Lambiris era lo único que le permitiría a Werner retener el 1, algo que ocurrió en la ronda siguiente.

El entrerriano avanzó una colocación ante el abandono de Aguirre, Todino recibió primero la bandera de cuadros, seguido por Lambiris, y el box del equipo del Gurí Martínez explotó en júbilo para festejar el bicampeonato.

Lambiris finalizó arriba en la Copa de Oro, con 198 puntos, y Werner quedó segundo con 197.25, pero como al charrúa le faltó la victoria necesaria para alcanzar la corona, el de Entre Ríos se llevó el preciado trofeo.

Fuente: Campeones