Xavi confirmó en sus redes sociales que dio positivo al test de coronavirus. El director técnico de Al-Sadd, de Qatar, no podrá dirigir a su equipo en la reanudación del campeonato en aquel país luego de cuatro meses de interrupción a causa de la pandemia.



El ídolo de Barcelona contó que está bien. “Afortunadamente me encuentro en perfecto estado, pero siguiendo el protocolo y aislado hasta que lo haya superado. Cuando las autoridades sanitarias me lo permitan, me incorporaré a mi rutina y trabajo diario con más ganas que nunca”, afirmó.



La enfermedad fue detectada en la última tanda de análisis previo a la vuelta del certamen qatarí, donde el club que dirige se encuentra tercero.