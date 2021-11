Ya son seis los clasificados a Qatar 2022, Argentina a un paso

Aún sin jugar bien, la Selección consiguió un importantísimo triunfo ante Uruguay para quedar un pasito más cerca de Qatar 2022. Pero el 1-0 con gol de Di María, también sirve para sumar en otra tabla: la del ranking FIFA, que determinará a los cabezas de serie en el sorteo de la Copa del Mundo. Actualmente, el equipo de Scaloni está sexto y si se clasifica, se asegurará un lugar en el bombo 1.

El ranking confeccionado por la entidad que preside Gianni Infantino toma real importancia cada cuatro años, en la previa de los Mundiales. Los siete primeros de esa lista más el organizador de la Copa (en este caso Qatar) son los cabezas de serie y evitan cruzarse entre sí en la zona de grupos.

El último listado publicado en la web de FIFA es el del 21 de octubre (se actualizan mensualmente) y el líder es Bélgica, con 1832,33 puntos. Los Diablos Rojos, que este sábado le ganaron a Estonia y aseguraron su boleto, ya tienen asegurado un lugar en el bombo de los primeros.

Además, hay otros clasificados al Mundial que integrarán ese copón: Brasil (segundo en el ranking con 1820,36) y Francia (tercero con 1779,24). Luego, siguen dos selecciones que podrían abrochar en los próximos días: Italia (cuarto con 1750,52) e Inglaterra (quinto con 1750,16). Ninguno de estos equipos podrán compartir zona en Qatar 2022.

La Selección es la sexta en ese listado, con un total de 1738,79 puntos. La obtención de la Copa América en Brasil y el buen andar en las Eliminatorias (donde los dirigidos por Scaloni siguen invictos) le hizo cosechar un buen colchón y despegarse del séptimo, que es España con 1687,66. La Roja sería el último cabeza de serie.

Con la diferencia de puntos en el ranking que ya sacó, si Argentina se clasifica a Qatar tendría asegurado un lugar entre los mejores equipos, encabezaría una zona y evitaría a los rivales más bravos en la fase de grupos. Más allá de una derrota contra Brasil en San Juan y un flojo final de Eliminatorias, si consigue el boleto la Selección irá al mismo copón de la Verdeamarela. Es que le saca casi 100 puntos a Portugal, el octavo de la clasificación y que empató con Irlanda. Y además, falta sumar el triunfo en Uruguay, que podría dejar a la Selección en el quinto lugar del ranking.

La pelea por el séptimo puesto sí está reñida... Además de España y Portugal (1681,73), también pelean por ese lugar México (1672,92) y Dinamarca (1668,98 y ya clasificado a Qatar 2022).

Ser cabeza de serie en el Mundial es una gran noticia para la Selección aunque no es garantía de no cruzarse contra una selección top. El 1° de abril, fecha elegida por la FIFA para sortear los ocho grupos de la Copa del Mundo, habrá que estar a los otros bombos... Por ejemplo, entre los siete primeros no están potencias como Alemania (12°) y Países Bajos (11°). Además, si Portugal finalmente no pasa a España, podría darse un Messi contra Cristiano en fase de grupos.

Ahora bien, ¿cómo se determina el ranking? A través del algoritmo SUMA, de FIFA, tiene en cuenta las posiciones de las selecciones a la hora de sumar puntos, además del contexto del partido (amistoso, copa, eliminatorias, entre otros).

¿QUÉ NECESITA LA SELECCIÓN PARA CLASIFICARSE?

La Argentina (28 puntos) se encuentra en este momento en el segundo puesto de la tabla de las Eliminatorias, a seis unidades del líder Brasil (34). Los de Tité derrotaron 1-0 a Colombia mientras que La Scaloneta hizo lo propio contra Uruguay.

Pero para determinar en este momento cuándo podría sacar su boleto al Mundial es necesario mirar a los que están en el cuarto, quinto y sexto puesto, Chile, Uruguay y Colombia (16). Por diferencia de gol, los cafeteros jugarían hoy el Repechaje. Y a ellos les quedan cinco fechas por delante. La Argentina, además de que está con un partido menos (el suspendido con Brasil), tiene chances de asegurar los números por adelantado.

De hecho, el martes puede quedar clasificada al Mundial aunque deben darse algunas combinaciones. Como primera medida, la Scaloneta tendrá que vencer a Brasil en San Juan y luego esperar que se den dos de estos tres resultados: 1) Que Uruguay no le gane a Bolivia; 2) Que Chile no derrote a Ecuador; 3) Que Colombia no triunfe frente a Paraguay.