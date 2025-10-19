Zielinski, tras el golpe a Boca: “Fuimos efectivos, pero hay cosas para corregir”

Ricardo Zielinski, entrenador de Belgrano, brindó una conferencia de prensa posterior al enfrentamiento con Boca Juniors, calificando el duelo como “un partido muy parejo” en líneas generales. Pese a la paridad, el equipo logró capitalizar las oportunidades generadas, un aspecto fundamental para el triunfo.

Consultado sobre si la victoria fue justa, Zielinski defendió el resultado, señalando que “la efectividad es parte del juego”. El técnico recordó que su equipo ha tenido partidos “mucho mejores” en los que no se llevaron la victoria, enfatizando la relatividad de este aspecto en el fútbol. Además, recalcó que “los resultados, los goles no se discuten demasiado, son así”.

Análisis del rendimiento y tácticas

Al evaluar el desempeño de su plantel, el “Ruso” fue claro sobre los puntos altos y bajos. Lo que más le gustó fue “la entrega” y la inteligencia demostrada por el equipo, que “hizo lo que tenía que hacer”. No obstante, reconoció que sufrieron innecesariamente en el segundo tiempo, una parte del encuentro que, especialmente en su tramo final, no lo dejó conforme. Sobre los aspectos a corregir, prefirió reservarlos para la interna.

En cuanto al planteamiento táctico, Zielinski confirmó que buscaron un partido friccionado para contrarrestar el potencial de Boca. La idea era “comprimir” los espacios y cortar los circuitos de juego del rival, destacando el éxito en neutralizar el doble cinco de Boca, sobre todo en la primera mitad. El entrenador subrayó la “capacidad camaleónica de adaptarse” a los momentos del partido y al rival, mencionando que modifican constantemente los sistemas, jugando con línea de tres, cuatro o con diferentes esquemas de ataque.

Ante la pregunta sobre si buscaron enfriar el partido con demoras, Zielinski fue categórico al negarlo, asegurando que no tienen “esa forma de pensar” y que, al contrario, a veces incluso pecan de inocentes.

Foco en los objetivos inmediatos

Respecto a las prioridades del club, ahora que Belgrano se acerca a los puestos de clasificación, Zielinski esgrimió la filosofía de que “el partido que viene, el partido que viene siempre [es] la prioridad”. El objetivo a largo plazo sigue siendo “tratar de clasificar a los ocho”.

Tras esta victoria clave, el enfoque se traslada de inmediato a la Copa Argentina. Belgrano ya está pensando en el compromiso de semifinales contra Argentinos Juniors. Zielinski anticipó que tanto Belgrano como Argentinos llegarán bien al cruce, y que el partido lo definirá “el que ande mejor” ese día.

Finalmente, el entrenador dedicó unas palabras al arquero Cardoso, opinando que hizo “lo que tenía que hacer”. Destacó que el guardameta es un gran arquero que les brinda la tranquilidad de contar con un jugador “sobrio y seguro”.