…Y una vez Jaco Pastorius tocó acá

Pasó todo tan rápido que no se puede creer.

El miércoles 20 de agosto de 1980, día programado para que fuese la tercera y última jornada del festival BUE, debía tocar Weather Report. Increíble. El más grande importante grupo de jazz rock -la música más influyente en todo el planeta, en ese momento- estaba acá, completo, con su mejor formación, e iba a tocar para nosotros. Eran cuatro: Joe Zawinul, Wayne Shorter, Peter Erskine y Jaco Pastorius. Y estaban los cuatro, sí.

Yo llevaba apenas seis meses viviendo en Buenos Aires. Dicho de otra forma, ése era mi primer invierno como porteño.

Estábamos en el hall del hotel Bauen, donde estaban alojados los músicos, cuando en medio de un tumulto general, un asistente de la producción local cuyo nombre y rostro recuerdo bien pero que no revelaré ahora, por natural discreción, le pasó el dato a Beto Satragni, bajista, uruguayo, conductor de Raíces, flamante incorporación de Luis Alberto Spinetta en Spinetta Jade -reemplazaba a Pedro Aznar – y buen amigo, y el Beto, amable y generoso, me avisó en voz baja.

-Pastorius está en su cuarto, solo, tocando el bajo.

-Vamos.

Subimos tres o cuatro pisos en el ascensor, yo preguntándome qué íbamos a decir.

No fue necesario preguntar cuál era su suite. Estaba la puerta abierta y de adentro salía, fuerte, el sonido de un bajo fretless, sin trastes, que él tocaba como nadie más en el mundo.

Lo habíamos escuchado mil veces en el disco doble en vivo 8:30 que el grupo había publicado el año anterior y que a Buenos Aires había llegado solo en ediciones importadas.

Entramos sin hacer ruido.

Arriba de la cama estaba Pastorius, encerrado en su mundo, sentado como un buda, tocando. Ni advirtió que dos tipos, el Beto y yo, entrábamos al lugar y nos sentábamos en una butaquita que había contra una pared.

Habremos estado diez minutos, colados, disfrutando de esa música improvisaba que el genial músico tocaba para nadie. O para él, digamos. Para nosotros tres, podría decir también. Para mí, por cómo me latía el corazón, fue como si hubiera sido una hora. Pero no, en realidad habrán sido diez minutos, a lo sumo, hasta que nos levantamos y nos fuimos.

Yo había ido al Bauen con dos amigos de Villa María, Córdoba, que estaban en Buenos Aires porque eran amantes de la música y sabían que la ocasión era inmejorable. Me refiero a Mark Young, norteamericano nacido en Seattle, que estaba viviendo acá -ahora está en Mendoza-, y a Pablo Traverso, que colaboró con Mario Luna y Los Músicos del Centro hasta fin de los 80 y después se instaló en Los Angeles, donde fue durante años el primer vendedor del famosísimo local Guitar Center.

Cuando Pastorius bajó al hall, se arremolinó un montón de gente. Después llegó la kombi a buscar a los músicos para la prueba de sonido. Ahí Pablo nos sacó una foto a Mark y a mí, saliendo con Pastorius del hotel, que es un enorme recuerdo. Cuánto se lo agradezco.

En el festival tocaron algunos locales -David Lebon con su grupo Seleste, Emilio del Guercio con su banda de ese momento, La Eléctrica Rioplatense, y Luis Alberto Spinetta solo con su guitarra- y varios notables visitantes. Pepeu Gomes y Baby Consuelo de Brasil, y los pesos pesadísimos de ese momento, George Duke, Stanley Clarke y John Mc Laughlin.

El inglés McLaughlin no se presentó con su célebre banda eléctrica, la Mahavishnu Orchestra, sino en un dúo de guitarras acústicas con el francés Christian Escoudé.

A mí me encantó todo, pero sobre todo lo de McLaughlin, que empezó su actuación, sin haber pronunciado ni una palabra de presentación, tocando un tema de Atahualpa Yupanqui, Viene clareando, que reconocí rápidamente, porque siempre escuché muchas músicas distintas, pero me parece que el detalle no fue adecuadamente advertido por el común del público presente, seguidor por sobre todo del jazz fusión y del rock pero no conocedor del folklore argentino.

Antes del show, al salir para el Luna Park desde el hotel en un auto, me arrimé a McLaughlin para decirle algo, pero cuando el señor empezó a escucharme, ya sentado en el asiento del acompañante, se acercaron mucho fans y chau el diálogo.

Young o Traverso, que estaban conmigo, no sé cuál de los dos, hicieron click en esa situación y ésa es otra buena foto de recuerdo.