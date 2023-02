Bob Dylan lanza una nueva caja con inéditos

Bob Dylan acaba de publicar la edición 17 de su colección The Bootleg Series con Fragments, una caja que celebra los 25 años de la aparición original de su álbum Time Out of Mind.

Producido por Daniel Lanois y el propio Dylan, bajo el seudónimo de Jack Frost, en rigor este disco fue lanzado el 30 de setiembre de 1997. O sea que recién dentro de unos meses cumplirá un cuarto de siglo.

El video de presentación del lanzamiento es éste:

Dylan tiene 81 años. Nació como Robert Zimmerman en Duluth, Minnesota, en mayo de 1941. Comenzó su carrera discográfica en 1961. Está considerado uno de los compositores más importantes de los últimos 60 años. En 2006 ganó el Premio Nobel de Literatura. Es el único cantautor que logró esa distinción.

Fragments, el volumen 17 de su Bootleg Series que comenzó en 1991, fue publicado en distintas versiones. Por un lado, hay una versión standard de dos CDs; por el otro, hay una caja de cinco discos compactos. Finalmente, se lanzaron también se lanzaron una versión reducida de cuatro discos de vinilo y una completa, de lujo, de 10.

El video oficial de la versión alternativa del tema Love Sick, publicado en esta caja, es éste: