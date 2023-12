La admiraba mucho. Qué gran artista que era. Y tuve la fortuna de estar con ella varias veces.

Alguna vez acompañé su paseo por Buenos Aires, cuando estaba de vacaciones y venía al sur de América a disfrutar de un anonimato que en otros lados de Latinoamérica no tenía.

Me mandó postales desde todo el mundo. Solía actuar en distintos lugares del planeta y siempre mantenía amable contacto con quienes consideraba cercanos.

Incluso conocí personalmente a su amigo, el productor Jerry Masucci, dueño del sello Fania con el que ella llegó a ser una superestrella mundial.

Todos sabíamos de su radical postura política. Cuando triunfó la revolución cubana, ella dejó su país y luego de un tiempo en México, se instaló en los Estados Unidos. Y sobre ese tema hablábamos cada que que nos veíamos.

-Usted me siempre me pone a hablar de política, se quejaba. Pero hablaba, no dejaba nada sin decir.

Una vez, en vísperas de su primera actuación importante en Buenos Aires, que se concretaría en Obras Sanitarias, la llamé a su casa en los Estados Unidos. Y charlamos de todo.