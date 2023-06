Estuve ahí, vi todo muy de cerca. No solo en el concierto, que fue en el Luna Park el 7 de setiembre de 1984, sino también en los ensayos, que fueron en una vieja casa del barrio de Constitución.

Y años después tuve que ver con que todo no se perdiera. Primero, fui el responsable de que el tape grabado aquella noche no se quedara en un vinilo hoy inconseguible y se editara en CD. Y aunque no quedó un registro en video, porque los masters se perdieron, sí aparecieron en mi archivo algunas pocas fotos en unas diapositivas (sí, diapositivas) que guardé y que se recuperaron digitalmante el año pasado aquí en Córdoba.

Ya se ve: es una historia larga y un tanto compleja.

Lo concreto es que el gran músico brasileño Ivan Lins tocó por primera vez fuera de su país en Buenos Aires, en 1984, por gestión e idea del productor Bernardo Bergeret, quien convenció a su socio Pity Yñurrigarro de que podía hacerse.

Para eso se pusieron a tres anfitriones locales de lujo para recibir a Lins: Luis Alberto Spinetta y León Gieco, que eran artistas representados en ese momento por la misma empresa, Abraxas, que los dos empresarios conducían, y Pedro Aznar, que venía de integrarse al más popular grupo de jazz del mundo, el de Pat Metheny, luego de su paso por Seru Giran.

El concierto se hizo el 7 de setiembre de 1984 en el Luna Park y se grabó en audio y también en video porque ATC, hoy Televisión Pública, lo registró para un especial de televisión que se emitió poco después. Pero las cintas masters, guardadas en formato U-Matic, se perdieron. Quién sabe dónde están hoy, si es que están. (Yo las tuve en mis manos, prestadas, para reproducirlas en un programa de televisión que hacía en los 90, Música urbana, y hoy León me pregunta si aún no las tengo, porque a él le gustaría recuperarlas; pero no, las devolví y finalmente fueron a parar a ningún lado).

El audio, sí, se grabó adecuadamente en un multitrack y se editó en un vinilo llamado Encuentro. Lo lanzó, con una licencia temporal, Interdisc.

Varios años después, en 1996, volvió Ivan Lins a Buenos Aires y me reuní con él para entrevistarlo para la televisión. En una charla previa a la entrevista formal, le conté que se editaría en CD ese concierto. Lo sabía porque yo sería, justamente, el responsable de esa digitalización.

El compacto cambió de nombre y de diseño gráfico,y se llamó Somos todos iguais nesta noite, como un tema de Lins que aquella vez significativamente no se interpretó. Así se pudo ver en disquerías de todo el mundo. Tengo una edición japonesa de ese CD.

El registro informal de aquella charla informal se presenta aquí, por primera vez en forma pública. Estaba inédito.

No solo no quedó registro en video de ese concierto. Solo se salvaron algunas fotos en blanco y negro, de mala calidad, que se pueden ver insertadas en algunos videos con la música de esa noche que alguna gente ha publicado en YouTube. Pero algunas imágenes en color se conservaron, por casualidad, en diapositivas -un formato decididamente añejo- que no sé por qué, estuvieron durante años en mi poder. Cuando encontré una caja en mi archivo con esas fotos y con algunas más que no sabía bien qué eran -después vi que tenían imágenes de Los Jaivas en distintas épocas, de los conciertos de Silvio Rodríguez y de Pablo Milanés en Obras, del asesinato de Nueva York inmediatamente después del asesinato de Lennon y algunos joyas más-, se las di a un cordobés, Sebastián Pujía, quien tiene en su ciudad, Alta Gracia, un proyecto de recuperación histórica de fotografías. Y él las digitalizó.

Algunas de esas fotos se presentan aquí por primera vez.