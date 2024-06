Cuando se intentaba averiguar cuáles han sido los discos más pirateados en la historia de la industria, se comenzaba citando los de Bob Dylan y el One Hand Clapping de Paul McCartney con Wings.

Los del legendario norteamericano, el único songwriter que ganó el Premio Nobel de Literatura, de a poco se van oficializando en la Bootlegs Series -significamente, Serie de Piratas- que empezó en 1991 y que ya va por su opus 17, y ahora, pocas horas después de que el músico, compositor, bajista y cantante inglés cumpliese los 82 años -nació en Liverpool el 18 de junio de 1942-, y unos meses antes de su nueva visita a la Argentina, se acaba de publicar oficialmente, por primera vez, su legendario disco oculto, grabado sencillamente en vivo pero sin público, en cuatro días, en los míticos estudios Abbey Road, ex propiedad de la discográfica EMI Odeon, donde Los Beatles trabajaron casi toda su monumental obra.

Cuando se hizo este registro, el grupo de Paul estaba en su etapa del megahit Band on the run y era número uno en el mundo.

Este material fue grabado originalmente para el documental de McCartney & Wings que dirigió David Litchfield, un realizador que producía una pequeña revista y que era amigo de Paul.

El trabajo fílmico nunca vio la luz de manera oficial. Iincluye canciones de todo el catálogo de McCartney, y algunas joyas de los Beatles como Lady Madonna, The Long and Winding Road y Let It Be.

Además, el nuevo disco recién publicado cuenta con audios nunca antes lanzados, incluyendo una versión del single Hi, Hi, Hi, muy exitoso en su momento.

Aunque añejo -contiene registros de 1974, es decir de hace medio siglo-, este disco que ahora ve la luz en su formato de distribución digital, 2CDs y dos long plays de vinilo, más un par de simples también de vinilo, se produce cuando Paul acaba de cumplir 82 años y está realizando un periplo mundial, el Got Back Tour, desde el año pasado, con actuaciones en Norteamérica, el Reino Unido, Oceanía y Brasil.

Esta gira lo traerá de regreso a tierras argentinas después de cinco años.

Además de hacer tres conciertos en la Argentina -dos en el Monumental de Buenos Aires el 5 y 6 de octubre, y uno en Córdoba, en el Mario Kempes el 23 de octubre-, McCartney se presentará en Uruguay el 1 de octubre, Chile el 11 de octubre y Perú el 27 de octubre.

Paul McCartney es uno de los músicos más exitosos de todos los tiempos.

Posee 60 discos de oro y ha vendido más de 100 millones de álbumes como solista y con Los Beatles.