Es el mismo cuarteto de siempre. Bono al frente, siempre listo para todos los clicks de los fotógrafos, The Edge en la guitarra, como el gran alma musical del grupo, más el bajista y el baterista de todo el camino, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. Los cuatro, ya millonarios y veteranos, estaban retirados de la escena musical pero no, han reaparecido. En la pandemia, The Edge reunió muchas de las más exitosas canciones del grupo, y otras secundarias que estaban durmiendo en un rincón, injustamente, opacadas por el renombre y el brillo de las otras que se pegaron a la piel y el corazón de la gente en todo el mundo, y el grupo se volvió a juntar y las grabó, eligiendo un formato más acústico e intimista.

En rigor, éste es un paso más en el plan de revisita musical de la vida de U2 que se había iniciado en 2014 con Songs of Innocence y que había continuado en 2017 con Songs of Experience. El origen del nombre de este nuevo disco del grupo bien puede rastrearse en Surrender, el libro autobiográfico de Bono que apareció el año pasado, dividido en 40 capítulos con los nombres de ese mismo número de canciones del grupo. De todas formas, no todo es tan previsible: e

El disco cuádruple no respeta los temas del libro.

Y también hay cambios, en las letras. Algunos sutiles pero que los fans del grupo seguramente advertirán. Hay un verso nuevo en Pride (in the Name of Love) y también registra una novedad la letra de la icónica Sunday Bloody Sunday. En cambio, es nada sutil el cambio de la lírica en The Miracle of Joey Ramone.

Las canciones de Songs of Surrender recorren casi toda la historia del grupo, desde su debut, Boy, de 1980 y hasta su trabajo del 2017, aunque con cinco temas, el relativamente reciente Songs of Innocence termina siendo el trabajo más citado. October de 1981 quedó fuera de la compilación para las reversiones.

Lo primero que salta a la luz es la idea de que el grupo hizo muchas grandes canciones. Enormes.

Más allá del ego desmedido de su cantante -qué querés con ese muchacho, dicen en el barrio: siempre fue un agrandado-, más allá de la exacerbación del carácter de grupo de grandes estadios, lo cierto es que los U2 hicieron una obra monumental. Y no se quedaron en el pasado glorioso. Ahora, se comenta, habrá un nuevo disco, con todos estrenos, que ya están grabando, y una reaparición en un escenario -sí, en Estados Unidos; será en Las Vegas- por primera vez un cambio: por un problema no mayor de salud, no estará Larry Mullen Jr. en los parches, sino que completará el grupo el baterista Bran Van Den Berg, del grupo holandés Krezip. Quién sabe si esta reaparición no será el punto inicial del anuncio de una nueva gira mundial.

Algo antes del final: qué maestros del marketing que son. Las piezas que armaron -o que armó el equipo que secunda sus pasos- son magistrales. Alcanza con ver el trailer de todo el disco, las piezas gráficas que acompañan el lanzamiento, y los videos de os 40 temas del álbum. Maestros. Por sus grandes canciones y también por esto, están donde están.