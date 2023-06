A mitad de esa semana, hablé en mi programa Disco Pi con León, que estaba en Buenos Aires. Pero como suele pasarnos, al rato perdimos -o hicimos que perdimos- noción de que la charla telefónica era pública, y pasamos a la informalidad de una conversación privada de viejos amigos. Hablamos entre otras cosas de Jim Keltner, con quien León había grabado para su disco El desembarco, que había aparecido tiempo antes, y ahí fue cuando él me contó que pensaba que ese célebre baterista -que había trabajado con grandes estrellas históricas del rock, como por ejemplo John Lennon, con quien tocó en Imagine, nada menos-, difícilmente viniera al país alguna vez, salvo que se subiera a la gira de algún músico importante como, por ejemplo, Joe Cocker. Esa fue entonces una muy buena ocasión para contarle que ese sábado 24 por la noche, justamente, se presentaría el cantante en el Orfeo Superdomo cordobés. León recomendó calurosamente a Cocker -“Vayan a verlo porque es un rockero de ley”, recuerdo que dijo- y ahí me di cuenta de que si León iba a tocar en La Perla el sábado a la tarde, a la noche estaría en Córdoba… así que me tomé el atrevimiento de decirle que se quedara, porque podía invitarlo al concierto, a él y a su banda completa, y aceptó. Dicho de otra forma, así, por radio y en vivo, tomé el compromiso de conseguir ¡15 entradas! para el recital del sábado a la noche. Finalmente, gracias a la gentileza y a la disposición de Pía Arrigoni, que era directora artística del estadio, pude quedar bien con León y sus músicos, y todos vimos desde la platea al notable cantante inglés que había asombrado en Woodstock en el comienzo de su carrera. Fue su última venida a la Argentina. Murió un año y medio después.

En 2012, Cristina Krichner era la presidenta. Había ganado las elecciones y comenzaba un nuevo período presidencial, el segundo suyo. La acompañaba como vicepresidente Amado Boudou, ya no el mendocino Julio Cobos como había sucedido en la primera parte de su mandato.

Soplaban buenos aires.

El concierto del 24 por la tarde, en La Perla, lo transmitió en vivo Canal 10.

En vivo para todos.

Eso, que hoy parece insólito, fue por decisión de Esteban Falcón, quien en ese momento presidía los SRT, el multimedio universitario cordobés.

Yo fui designado para ser el conductor de esa transmisión y por lo tanto, estuve al lado de León en el escenario.

La transmisión radial la hizo una FM comunitaria de Mina Clavero, Tinku.